Nicki Minaj confirma su romance con Eminem

Está claro que las redes sociales han resultado ser uno de los mayores vínculos que puedan tener los personajes públicos con sus seguidores, aunque a menudo nos encontramos con cuentas masificadas en las que rara vez el feedback corre en doble sentido, o lo que es lo mismo, es muy difícil escribir un comentario y obtener una respuesta directa del artista en cuestión. No obstante, hay que reconocer que esto cada vez se da menos pero que, aún así, cuando se recibe esa respuesta directamente de tu ídolo, sorprende, y mucho.

En esta ocasión hablamos de Nicki Minaj y Eminem quienes mantienen una buena amistad desde hace ya unos cuantos años, pues bien, hace tan solo unos meses saltó el rumor de que eran pareja y una fan de la rapera estadounidense, no dudó en preguntarla a través de su cuenta en Instagram. Si, hubo respuesta, pero,también, era la que nadie se esperaba ya que confesó su romance para sorpresa de todos. Por supuesto que se formó un gran revuelo ante este bombazo pero siempre hay quien no da cabida a ciertas afirmaciones que se tornan raras, si crees conocer a tu cantante favorita. justamente, esto es lo que le pasó a un club de fans de Nicki, que nunca llegaron a creerse la afirmación de la artista, se lo tomaron como que ella quería bromear sobre los rumores ya que no sería la primera vez que lo hace. Es cierto que ambos suelen bromear con este tema a menudo y por ello muchos medios de EEUU se han limitado a desmentir la noticia especulando con que pueda ser otra broma más.

