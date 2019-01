”No habrá álbum antes de 2020” Ed Sheeran lo tiene claro

Hace algunos meses, Ed Sheeran ocupaba los titulares de prensa de todo el mundo compartiendo su deseo por acabar la tetralogía musical que comenzó con su álbum + (Plus) cuanto antes para convertirse en padre de familia.

”Mi ambición pasará a ser 0 tan pronto como tenga hijos. Seré alguien a quien no le importará nada más si tengo otra vida de la que cuidar. Es totalmente entendible porque tienes hijos y tu única ambición es ser un buen padre” explicó el músico a comienzos de 2018 para el Daily Star.

Sin embargo, el británico parece haberlo reconsiderado. En declaraciones a un programa de BBC Radio 2, Ed Sheeran ha confirmado sus planes de futuro alegando ”La gira terminará el próximo septiembre y después voy a desaparecer un año así que no habrá disco antes de 2020. Probablemente a finales de 2020”.

El artista cumpliría así con lo que parece, se ha convertido en un ritual para él, publicar un disco cada tres años desde que comenzó su carrera musical. + (Plus), x (Multiply) y ÷ (Divide) son los tres primeros y únicos discos de estudio de su carrera por lo que todo apunta a que – (Minus) podría completar la tetralogía.

Para sorpresa de todos, Sheeran afirmó ”El próximo albúm que haga no será pop. La gente espera que mis próximas canciones sean más populares que Shape of you y que vendan más pero no será así. Haré un disco lo-fi que me guste a mí realmente, entonces los fans dirán ‘sí, hizo lo que quiso”’ Recordemos que su último álbum entra en la categoría de música pop, alejándose del estilo de sus inicios con + (Plus) así que será cerrar el ciclo de la misma manera en la que lo empezó.

El tema Shape oy you batió récords el pasado 10 de diciembre convirtiéndose en la primera canción en superar los 2 billones de reproducciones en Spotify.

Ed Sheeran pasará por España con su gira Divide el 7 de junio de este año en el Estadio Olímpic Lluis Companys de Barcelona y el 11 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid y todavía quedan entradas.

