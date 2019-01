“No tengo nada” nuevo single de Alejandro Sanz

View this post on Instagram

#NoTengoNada es elegida como una de las 20 mejores canciones latinas del 2018 según @billboard Gracias! 🙏🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #NoTengoNada has been chosen as one of The 20 Best Latin Songs of 2018 according to @billboard Thank you! 🙏🏼