Sabíamos que Shawn Mendes estaba preparando algo muy grande y, por ello, andábamos tras la pista de sus nuevos proyectos musicales.

Por fin, el canadiense nos va a dejar descubrir un trocito de su nuevo trabajo. El nuevo tema se titula In my blood y se trata, previsiblemente, de una de las canciones que formará parte de su tercer álbum.

In my blood es un tema sentido, alejado de la energía a la que Mendes nos había acostumbrado. Es un grito de ayuda, un canto desesperado. Pero lejos de caer en la desesperanza, Shawn Mendes ha explicado que no va a rendirse.

