Nueve años sin el Rey del Pop

Hace nueve años que una nueva estrella brilló por primera vez en el cielo mientras en la tierra llorábamos su pérdida. Hace nueve años, el reino de los dioses del pop recibió a su Rey. Hace nueve años que, a causa de una parada cardiorespiratoria provocada por una sobredosis de anestésicos, nos dejó Michael Jackson.

Fue una pérdida que conmocionó y sorprendió a todo el mundo, pues, justo un día antes de la tragedia, el Rey subió un vídeo en el que se le veía en perfecto estado durante los ensayos de la que iba a ser su gira por Londres This is it. Con esta nueva fase de conciertos, el cantante quería salvar una gran parte de sus deudas y mejorar su reputación.

Como no podía ser de otra manera, el Rey hizo historia. Michael fue el primer artista negro que consiguió que uno de sus videoclips, concretamente el de Billie Jean, se retransmitiese a través del canal de televisión MTV. Pero cambiar el curso de la música no fue el único logro de Jackson, pues se ha convertido en uno de los artistas famosos fallecidos que más dinero genera. Para ser exactos, sus discos han supuesto más de 825 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Pero es que, aunque hoy se cumplen 9 años de su pérdida, si salimos a la calle, todavía vemos a la gente practicar el famoso moonwalk o cantando el Thriller, un tema que catapultó a la fama al cantante y que, a día de hoy, sigue siendo el LP más vendido de la historia. Sin embargo, el videoclip de Thriller trajo bastantes quebraderos de cabeza para Michael Jackson. Te lo contamos: Resulta que los responsables de la discográfica no veían claro que Michael fuera a cosechar el éxito que consiguió. Además, pensaron que la música no tenía la calidad suficiente como para invertir tanto dinero y, menos aún, en un video musical. Pero, como sabemos, Jackson se acabó saliendo con la suya y publicó un vídeo plagado de zombies, hombres lobo e historias de ultratumba.

Michael no tenía rival en el pop y hoy, 9 años después de que se marchara, tampoco se ha conocido a nadie que consiga igualar su arte.

“Era una persona que siempre estaba riendo, de buen humor, jugando, muy infantil. Siempre decía que nos acordásemos de pasarlo bien” – La Toya Ivonne.

Y con estas palabras nos quedamos hoy para recordar al REY DEL POP. 🕺👑

