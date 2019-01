Ozuna pide perdón ante su público en Las Vegas

El artista puertorriqueño decidió en mitad de su concierto en Las Vegas pedir perdón a más de 20 000 fans.

Tras el escándalo ocurrido por la publicación de un vídeo con contenido sexual donde aparecía el cantante puertorriqueño, Ozuna, el artista decidió pronunciarse al respecto en mitad de uno de los conciertos que tenía programados en su agenda. Ante más de 20 000 fans, Ozuna pidió perdón por lo ocurrido alegando lo siguiente: “No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las que se sintieron ofendidas. Como todo hombre estoy aquí dando la cara y pidiéndoles disculpas. Les amo mucho y están en mi corazón”. Además, el artista se dirige a los jóvenes co la finaldad de que no cometan los mismos errores que él cometió, fruto de la desesperación.

No obstante, este no es el primer comunicado de Ozuna, ya que en sus redes sociales ya decidió disculparse con sus seguidores.

Aquí dejamos el vídeo de las disculpas en la actuación.

Me gusta: Me gusta Cargando...