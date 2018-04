Pablo López, aparición estelar en el concierto de Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars se salió ayer en Madrid, como no podía ser de otra manera, en el Wizink Center, llenando el antiguo Palacio de los Deportes.

El carisma de Jared Leto ha sido capaz, una vez más, de llenar el escenario y conquistar a un público súper entregado, que ya iban convencidos de que el espectáculo que encontrarían sería increíble e inolvidable.

El espectáculo fue, como te decimos, asombroso. No faltó, por supuesto, la bandera española ondeando en el escenario. Pero el momento más emocionante, sin ninguna duda, fue la estelar aparición de Pablo López. Sí, el malagueño subió al escenario para cantar junto a Jared Leto. ¡Y menudo dúo!

“Sólo música, sólo libertad… qué noche Thirty Seconds to Mars… Amor por Jared Leto”, expresaba Pablo López tras vivir un de los momentos más impresionantes de su carrera. Los rumores acerca de una posible colaboración no han dejado de sucederse en las redes sociales… Esta sería una gran noticia, ¿verdad?

Que no existen limites para este guión 👏❤ “I want you to scream as loud as you can for the one, the only, your hometown hero: PABLO LÓPEZ ” @JaredLeto ft @PabloLopezMusic #WalkOnWater @30SECONDSTOMARS pic.twitter.com/YAbZ45gn2k

