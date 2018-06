Paul McCartney lanza dos nuevos sencillos

Hoy es el día que Paul McCartney ha escogido para lanzar un single de doble cara A con dos canciones nuevas: I don’t know y Come on to me. Estos dos temas son el primer adelanto del nuevo disco del ex Beatles. De momento, el británico no ha querido desvelar mucho acerca de cómo será su nuevo disco, pero sí sabemos que, bajo el sello de Capitol Records, publicará el álbum durante el próximo otoño.

Ya se rumoreaba que McCartney andaba trabajando en un nuevo trabajo y, sobre todo, estos rumores aumentaron cuando actuó, el pasado 9 de junio, por sorpresa en el Philharmonic Pub de Liverpool y allí, estrenó Come on to me.

A la espera de que se estrene el nuevo trabajo de Paul McCartney, nosotros te dejamos los dos singles para que los puedas disfrutar:

