Pharrell Williams sorprende en un concierto de Camila Cabello

Cuando el talento se junta con más talento solo pueden esperarse noticias grandiosas. Las sorpresas en la gira Never be the same de Camila Cabello se suceden y, al parecer, cada una es mejor que la siguiente.

Tras sorprender a los fans canadienses presentando en directo dos temas nuevos, Scar Tissue y Sangria Wine, ha sido precisamente este último tema el que ha interpretado, en directo y en concierto, junto con Pharrell Williams, quien es el coautor del tema.

La locura de los fans no tardó en desatarse al ver que en el escenario aparecía, nada más y nada menos que, Pharrell Williams. Recordemos que Camila Cabello estará por España los días 26 y 27 de junio en Barcelona y Madrid, respectivamente. Visto lo visto, ¿quién sabe las sorpresas que nos tiene preparadas…?

Me gusta: Me gusta Cargando...