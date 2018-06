Pitbull, Britney Spears y Marc Anthony preparan una canción para el verano

Si creías que las canciones del verano ya se habían estrenado es porque no te acordabas de Pitbull. El artista ha confirmado que tiene un tema preparado junto a Britney Spears y Marc Anthony.

Aunque aún se sabe poco sobre la canción, Pitbull ha comenzado a dar las primeras pistas: “va a ser una locura”, ha asegurado el estadounidense. Además, el cantante ha explicado que conoció a Britney Spears en Las Vegas: “comenzábamos los espectáculos al mismo tiempo y ella me dijo que le gustaba la canción Fireball”. Además, ha añadido “siempre he sido un fanático de Britney, desde hace muchos años, la he seguido en todo lo que hace, de cualquier manera, estoy muy agradecido con ella por darme esta oportunidad”.

Todo apunta a que el tema llevará el título I feel so free with you y, con la unión de estas tres voces, se convertirá, con toda seguridad, en todo un éxito. Además, hay que recordar que Pitbull acompañará a Britney Spears en su gira por Europa, ¿presentarán en esas fechas el tema? Nosotros estaremos muy pendientes y para no perdernos ningún detalle.

