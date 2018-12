Pitbull destroza Africa de Toto en la banda sonora de Aquaman

Pitbull, junto a la cantante Rhea, ha versionado la canción de los años ochenta Africa del grupo Toto para la banda sonora de la película Aquaman, que ya se ha estrenado en algunos países. El resultado ha sido simplemente desastroso.

La reacciones desfavorables en las redes sociales no han tardado en llegar y muchos de los fans del heredero del reino marino, Arthur Curry, han sido muy duros con la versión de Pitbull, llamada Ocean to Ocean.

“Literalmente, la peor canción que he oído nunca. ¿Quién estaba a cargo de la banda sonora? ¡Desastre!”, dice el primer tweet. Y no eran estas las únicas muestras de rechazo al tema del autor de I Know You Want Me, sino que a lo largo de las últimas horas han sido varios los que han cargado contra el cantante y contra los encargados de elegir la banda sonora del filme que protagoniza Jason Momoa.

La banda estadounidense de rock alternativo Weezer también versionó este año la canción de Toto con mucha más fortuna que Pitbull. Además, unos meses antes, Weezer había hecho una cover de otro tema de Toto, Rosanna. La banda sonora de la cinta de DC contará también con una composición original de Rupert Gregson-Willams, que es conocido por haber creado una pieza para Wonder Woman en el año 2017. Aquaman se estrenará en España el 21 de diciembre.

