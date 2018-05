El 23 de mayo nos visitó en los estudios de Master FM la canaria Laura Low, para presentar su nuevo trabajo Cada noche de amor que ha hecho junto a Ricky Furiati. Nos habló de su nuevo proyecto, próximos conciertos y se atrevió a lanzar un cachito de su nuevo tema a capela. Si no lo has escuchado haz click en la imagen de abajo y no te lo pierdas.

Me gusta: Me gusta Cargando...