El viernes 8 de junio hemos hecho un repaso a la cartelera del cine, los estrenos de la semana son: Normandía al desnudo, McQueen, Petitet, Marguerite Dudas, En tiempos de luz menguante, El futbol o yo, A taxi driver: Los héroes de Gwanju, Beyond Beyond, Jurassic World, Indiana, Salyut7 Héroes en el espacio. Si te lo has perdido haz click en la imagen de abajo.

Me gusta: Me gusta Cargando...