Pablo Merchante, Carlos Machín y Adrián Sela nos han hablado de las noticias más tontas de la actualidad. Como por ejemplo que un mono ha sido arrestado en Pakistán por no tener la documentación necesaria para pasar la frontera, que un hombre ha denunciado a AXE por no cumplir las expectativas o que un catalán es expulsado de un puticlub de Madrid por presentarse con un lazo amarillo en el pene. No te lo puedes perder. Si no lo has escuchado, haz click en la imagen de abajo.

