Por fín se desvela la fecha del sexto disco de los Arctic Monkeys!

Tras cinco años de sequía los fans podrán disfrutar del nuevo disco titualado Tranquility Base Hotel & Casino (que contará con 11 canciones), grabado en LosÁngeles, París y Londres. Finalmente la fecha elegida ha sido el 11 de mayo de este año. La produción la ha llevado a cabo el propio cantante, compositor y guitarrista de la banda, Alex Turner, junto con James Ford.

Sus precedentes dejan constancia de su enorme éxito a lo largo del mundo ya que con su primer disco, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, lograron hacerse con el premio a mejor álbum británico , en 2007. Su segundo resgistro, Favourite Worst Nightmare, poco le tiene que envidiar puesto que tambien hizo que cosecharan premios como mejor banda y album británica en los premios Brit Awards. No obstante, con el cuarto, se llevaron un gran batacazo al ser el menos vendido después de su tercera cinta Humbug, que pasó sin pena ni gloria, fracasaron en su intento de realzarse con Suck it and See. A pesar de ello lograron, levantarse con su último CD AM (2013) que fue, sin duda alguna, el más exitoso de todos a pesar de convertirse en su punto de inflexión ya que fue entonces cuando, la banda, decidió darse un descanso alegando que no tenían prisa por hacer un nuevo trabajo.

Y ese momento ha llegado.

Me gusta: Me gusta Cargando...