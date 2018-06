Posible biopic de Bob Marley

El hijo del rey del reaggae, Ziggy Marley, ha confirmado que ya está hablando con la productora de Paramount Pictures para hacer un film biográfico acerca de la vida de su padre, el grandioso Bob Marley. Todo está muy en el aire y es por esto que aún se desconoce cuales serán los tintes de este biopic, así como quien será el encargado de darle vida al cantante jamaicano. Lo que sí que se ha dado a conocer es su interés en dar a conocer los pasos que dio hasta alcanzar la fama, su trayectoria hasta llegar a convertirse en el icono musical que es hoy en día.

Hay quien sospecha que el propio Ziggy será quien haga el papel de su padre puesto que ya ha hecho sus pinitos en el mundo de la actuación, las series de más renombre en las que ha salido son Hawai5.0 y Embrujadas. No obstante, cabe la posibilidad, de que simplemente se limite a producirla como ya hizo con otras biografías sobre Bob (Marley Africa Roadtrip, en 2011; Marley Legend Remixed, en 2013; Bob; Marley & The Wailers: Easy Skanking in Boston ’78, 2015)

