Post Malone sus mejores momentos de su gira de ‘Better Now’

Post Malone recuerda su gira a traves de imagenes del video de Better now, nos muestra momentos suyos personales en el escenario, tambien en el backstage de como se divierte con todo su equipo.

El rapero recuerda momentos en el escenario, y que mejor manera de hacerlo mediante su videoclip de better Now, incluido en Beerbongs & Bentley y así nos descubre los secretos de su gran gira, donde también podemos ver momentos inéditos de todo su equipo en el Backstage y todo esto a través de una gran recopilación de imágines, pero eso si, todas en blanco y negro. donde Post Malone se muestra muy cercano con su gran público, no se esconde de enseñar nada, es mas, se muestra el mismo como fuma y bebe alcohol.

El artista y cantante Post Malone, que fue conocido por su gran exito Rockstar, y es uno de los artistas mas destacados en los MTV EMAs 2018, con sus cinco nominaciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...