¿Qué nos esperamos del nuevo disco de Avril Lavigne?

Que Head above water, el nuevo álbum de Avril Lvigne, saldrá a la venta el próximo 15 de febrero, ya no es ninguna novedad. Sin embargo, la artista ha desvelado algunos detalles sobre este nuevo proyecto.

I’m so excited that I can finally share with you, that my new album will be released on February 15, 2019. You can pre-order #HeadAboveWater⁠ ⁠ here: https://t.co/9Lbq3DKilQ 🖤 pic.twitter.com/nPDbVbHoud

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) December 13, 2018