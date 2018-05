‘Queen’ el nuevo disco de Nicki Minaj se retrasa hasta el 10 de agosto

Nicki Minaj va a estrenar nuevo disco (Queen) y ha decidido retrasar su fecha de lanzamiento, prevista para el 15 de junio, al 10 de agosto, a pesar de que ya conocemos dos de los sencillos que lo componen Barbie ti9ngz y Chun-Li. Quizás salga otra nueva canción antes de que el disco completo vea laluz, no sabemos nada ya que este comunicado no explica las razones del cambio de fecha.

Los fans no han tardado en hacerse eco de la noticia y han empezado a crear teorías acerca del porqué de este retraso, especulan acerca de la posible insatisfacción de la artista en cuanto al resultado final, del cual no debe estar muy segura ya que las canciones conocidas no han tenido demasiada repercusión entre el público, no obstante los hay que lo atribuyen al calendario de la compañía para la que trabaja.

