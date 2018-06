Recomendación de series por tramas y por bandas sonoras

Sumer is coming y con las altas temperaturas se hace más difícil salir a la calle y es mucho más sencillo quedarse en casa viendo nuestras series favoritas o descubriendo otras tantas nuevas, y de esto, precisamente, venimos a hablaros ahora, quizás os recomendemos alguna serie que ya conocíais o quizás no.

Comenzaremos con una que podréis encontrar en una de las plataformas que han llegado más tarde a nuestro país, Amazón, seguramente que sea una de las que menos oferta tenga pero esto no quita que nos podamos encontrar con alguna que otra serie de calidad como lo son Fleabag o Transparent. La primera es una comedia inglesa de humor negro donde prima, en muchas ocasiones, las acciones que ocurren en un segundo plano, además de recurrir a un lenguaje muy poco común para romper la cuarta pared: la protagonista habla directamente a la cámara mientras se desarrolla la acción, de esta forma se dirige al espectador (creando un ambiente de mayor intimidad con el) a la vez que no interrumpe en ningún momento la acción que se esté desarrollando (por supuesto que el resto de los personajes no son conscientes de este hecho). la verdad es que es una serie muy entretenida, sin tapujos y que te deja con ganas de más pero, claro, hasta el año que viene no sale la segunda temporada. Por otra parte, Transparent , que ya cuenta con 4 temporadas, es un drama familiar con algunas pinceladas de humor (lo llaman dramedia) que nos recuerda en algunas ocasiones a Moder Family. Si buscáis una serie que toque el colectivo LGTBIQ desde el respeto, con naturalidad y con una clara intención de normalizar todo lo referente a esta minoría, esta es tu serie.

Si por otra parte, buscas una trama más plana y poco profunda, quizás te interesen las series de superhéroes, aquí podemos haceros dos grandes recomendaciones: DC Legends y Wynonna Earp. La primera se puede considerar como una de la más entretenidas de esta marca de comics y la podéis encontrar en HBO. Ccuenta con tres temporadas y consta de innumerables viajes en el tiempo en búsqueda de aquellos villanos que solo quieren cambiarlo para tener un futuro a su gusto (si, recuerda en muchas ocasiones, a un producto nacional bastante exitoso como es El ministerio del tiempo). Mientras que Wynonna Earp, disponible en Netflix, está basada en un comic con el mismo título, aunque también tiene una clara influencia de Buffy Cazavampiros que, afortunadamente, consiguen arreglar para que la serie tenga su esencia propia.

Seguramente que para muchos de los que leéis estas líneas también es imprescindible que una serie tenga una excelente banda sonora, por ese motivo os vamos a recomendar otras tantas para que os deleitéis con ellas.

Perdidos ha marcado un antes y después en el mundo de las series y no solo por ser creada con una trama única en su especie y hacer capítulos totalmente adictivos, también debemos resaltar una banda sonora espectacular que contribuye a la fluidez del desarrollo de toda la historia y el creador de ella es Michael Giacchino. Otros trabajos de este aclamado compositor han sido tales como Jurasic World. Up, Misión Imposible III y Spiderman Homecoming.

Otra serie que ha sido, y es, muy coreada por todo el público es Juego de tronos que tras siete temporadas nos tendremos que esperar al año que viene para poder disfrutar de la octava, la que pondrá fin a toda la historia. Ya no solo os la podemos recomendar por su trama, enrevesada a más no poder, sino por una banda sonora propia de una serie de calidad, de esas que enganchan y que son perfectas para hacerse grandes maratones. Su creador es Ramin Djawadi y cuenta con otros trabajos televisivos como The Strain además de haber participado en muchas películas como Iron Man y en videojuegos como Medal of Honor.

Me gusta: Me gusta Cargando...