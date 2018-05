Regresa a Madrid ‘Forever’ el homenaje al Rey del Pop

Hace ya casi 10 años que falleció el rey del pop a causa de un fallo cardiorrespiratorio, Michael Jackson se fue un 25 de junio de 2009 y ahora regresa el musical a Madrid, al teatro nuevo Apolo, para después continuar su gira por España, irán a ciudades como Bilbao, Valencia o Palma de Mallorca y llegará a países europeos como Portugal, Francia, Austria o Alemania.

Sobre este espectáculo la jackson Family Foundation ha declarado que es “el mejor espectáculo del mundo sobre Michael Jackson”. No han sido los únicos en avalar este espectáculo ya que allá donde vaya triunfa y suele tener una muy buena acogida, hay que destacar que su éxito se debe al aire fresco que trae y a que no se trata, simplemente, de hacer un repaso de sus canciones más conocidas. Este espectáculo es de producción integra española y no dudaron en darle la publicidad suficiente para que tuviese una expansión internacional

