Repasamos las actuaciones más recordadas de España en Eurovisión

¿Cómo nació Eurovisión?

En los años 50, inmersos en la posguerra europea y como intento para la reconstrucción, la Unión Europea de Radiodifusión tuvo la idea de celebrar un festival de música internacional en el que pudieran participar todos los países. Además, este festival de la canción sería retransmitido, a la vez, en todos los países.

En reconocimiento por las aportaciones económicas que Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido realizaron, se les concedió el beneficio de pasar directamente a la final del concurso, sin tener que pasar por las semifinales. Y, además, tienen derecho a voto en una de ellas, junto al país anfitrión.

La historia de España en Eurovisión

Vamos a centrarnos en la participación de nuestro país en el Festival de Eurovisión. Tras más de 60 años de canciones, hemos realizado una selección de las que, para nosotros, han marcado más la historia musical de España:

Estando contigo, interpretada por Conchita Bautista, en Cannes en 1961, fue la primera actuación de España en Eurovisión. En la votación recibió 8 puntos en total y, con ellos, se colocó en el noveno puesto de entre los 16 participantes.

En 1966 llegó Raphael con su Yo soy aquel. Con este tema, que se sigue interpretando a día de hoy, el de Jaén alcanzó la séptima posición en el Festival. Sin duda, no hay persona que no se sepa la letra de esta canción.

1968 fue el año de España en Eurovisión. Tras un viaje a Londres, Massiel interpretó su famoso La la la y, con él, enamoró al público del Festival de la canción, que la alzó con la victoria. Pero este triunfo no fue sencillo, estuvo plagado de emoción. Te lo contamos: En el momento de la penúltima votación, Reino Unido encabezaba la clasificación con 26 puntos, seguido muy de cerca por España, con 23. Alemania tenía que otorgar sus puntos y, para sorpresa de todos, dio 2 puntos a Reino Unido y 6 a España. De esta forma, España estaba solo 1 punto por encima de los ingleses. El último país en votar fue Yugoslavia, que no dio puntos a ninguno de los dos países. Por tanto, Massiel se coronó como vencedora del Festival en 1968.

Como España había conseguido la victoria con Massiel, un año después, en 1970, el Festival se celebró en Madrid y quien se encargó de representarnos fue Salomé con su Vivo cantando. En esta ocasión se produjo un hecho histórico en el concurso: el empate entre España, Reino Unido, Francia y los Países Bajos. Para entonces no existía una norma de desempate, por lo que se decidió otorgar 4 trofeos a los 4 intérpretes. Para la celebración del Festival el año siguiente, se decidió por sorteo quién lo organizaría. Finalmente, fue Ámsterdam la ciudad encargada de organizar el evento en 1971.

No sería hasta 1973 que España llevase una canción que, a día de hoy, sigue cantándose. Hablamos del tema Eres tú, interpretado por el grupo Mocedades. Los bilbaínos se colocaron en el segundo puesto, por detrás del país anfitrión -Luxemburgo- con 125 puntos. Aunque no lograron la victoria, consiguieron la mejor puntuación de España en la historia del Festival.

Una década después, en 1983, tuvo lugar la actuación de Remedios Amaya, con el tema ¿Quién maneja mi barca? La sevillana no consiguió ningún punto y el público la colocó, por tanto, en el último lugar. Sin embargo, esta es una canción que todos hemos cantado o, al menos, tarareado.

En 1990, las hermanas de Azúcar Moreno interpretaron el tema Bandido que, en Zagreb, consiguió colocarse en el quinto puesto. Y, solo un año después -en 1991– Sergio Dalma lograba que España se situase en el cuarto puesto con su tema Bailar pegados. Once años más tarde, David Civera interpretó su tema Dile que la quiero. El de Teruel logró, en 2001, el sexto puesto en Copenhague.

Y en los últimos años…

En 2002 llegó el fenómeno de Operación Triunfo, que hizo que Rosa López, quien después se coronaría como ganadora del concurso de RTVE, cantó Europe’s living a celebration acompañada por sus compañeros David Bustamante, David Bisbal, Chenoa, Gisela y Geno como coristas, consiguiendo el séptimo puesto. Y en 2003, con este fenómeno, Beth interpretó en Riga su tema Dime, con el que España se colocó en el octavo lugar de la clasificación.

En 2008 España decidió enviar al festival a Rodolfo Chikilicuatre, un personaje interpretado por el humorista David Fernández. La canción que se escogió fue Baila el chiki-chiki y, aunque ha sido criticada por muchos, seguro que todos hemos cantado los cuatro pasos para bailar el chiki-chiki… Pese a las críticas que la canción recibió, Rodolfo consiguió el puesto número 16. Algo que no logró Soraya en 2009 que, cantando La noche es para mí, se tuvo que conformar con el antepenúltimo puesto en la tabla.

De nuevo, en 2010 parecía que España volvía a encarrilar su camino en el concurso. Fue Daniel Diges y su Algo pequeñito el encargado de defender a España en Oslo, donde consiguió el puesto número 15. Dos años después –2012-, en Bakú, Pastora Soler obtuvo el décimo puesto con el tema Quédate conmigo; y, en 2014, sería Ruth Lorenzo quien interpretó Dancing in the rain en Copenhague. Ruth Lorenzo, pese a las críticas por llevar al Festival una canción en inglés, obtuvo el noveno puesto en la clasificación.

En 2015 Edurne interpretó Amanecer y consiguió el puesto número 21. Un año después, Barei se situó solo un puesto más abajo -en el 22– con su Say Yay! Y el año pasado España, defendida por Manel Navarro y su Do it for your lover solo consiguió 5 puntos del público. El catalán acudió al Festival de Eurovisión tras una gran polémica y se colocó en el último lugar de la clasificación.

Este año son Amaia y Alfred los encargados de defender a nuestro país en el Festival de la canción. Lo harán con Tu canción, un tema compuesto por Raúl Gómez y Sylvia Santoro. El 12 de mayo podremos disfrutar de ellos en directo e, incluso, los podremos ver en el cine interpretando el tema que canta al amor que se profesan.

