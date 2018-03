La carrera de Ricky Martin no deja de sorprendernos. Su carrera se encuentra en uno de sus mejores momentos; el puertoriqueño se encuentra ya de gira internacional. Se nota muchísimo que el cantante está a gusto con lo que hace, está más relajado y centrado en su trabajo.

Ricky no defrauda a nadie y, como no podía ser de otra manera, tampoco iba a decepcionar a sus fans. El pasado 18 de marzo, el cantante se encontraba dando un espectáculo en Las Vegas cuando se lesionó sobre el escenario.

Pero Ricky Martin no paró. Decidió seguir con la actuación, aun con la rodilla lastimada. En cuanto las luces dejaron de iluminarle Ricky tuvo que abandonar el escenario e ir al hospital para ver qué había pasado con su rodilla. El cantante no quería que sus fans se preocupasen en exceso por él, así que decidió compartir su hospitalización a través de algunas publicaciones de Instagram para confirmar que se encontraba bien.

Y es que, como no podía ser de otra manera, en cuanto salió del hospital, Ricky Martin anunció a través de su cuenta de Instagram que esa misma noche volvería a subir al escenario. El cantante explicó en las redes: “Mi rodilla está perfecta. My leg is on fire. Nos vemos esta noche en Las Vegas”.

Esperamos que esta lesión se cure del todo y el cantante pueda disfrutar, y hacernos disfrutar, como es costumbre.

