Ricky Martin vuelve a mostrar su cara más solidaria

Fotos del día del ayer entregando llaves de las casas que han sido construidas y reconstruidas en #Loíza para las víctimas del huracán María. Sin duda alguna, un día muy emotivo. Les informo que gracias al éxito de la iniciativa #ALLin4PR podremos subir la meta y reconstruiremos 225 hogares más.