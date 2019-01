Rihanna vuelve al estudio: ¿nuevo single a la vista?

El 29 de enero se cumplen 3 años de ‘ANTI’, el último disco de Rihanna. Tras este disco parecía que la cantante había decidido tomarse un descanso del terreno musical para centrarse en otros proyectos tanto cinematográficos como los relacionados con el mundo de la moda y su línea de maquillaje Fenty Beauty by Rihanna.

Hace unos días Rihanna sorprendía a sus fans con una publicación en Instagram y es que tan solo bastaron 15 segundos para enloquecerlos. En esta publicación salía la cantante para luego enseñar una mesa de sonido en un estudio, pero con un filtro galáctico para despistar.

🚨 #R9: Rihanna shared a video of her working in the studio 🚨 pic.twitter.com/TEf4wfxgfc

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) January 7, 2019