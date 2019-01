Rosalía ¿odio o amor?

Rosalía se ha convertido en todo un fenómeno de masas, acumula millones de seguidores y gracias a su último trabajo ‘El Mal Querer’ se convirtió en la artista con mayor número de reproducciones en Spotify España en un día .

No obstante no todo es una camino de rosas para la artista, a la misma vez que levanta pasiones entre famosos y fans, otros la critican por “usar” al flamenco para hacer música comercial.

Sus comienzos también fueron difíciles, aunque con 25 años ya es ganadora de dos Grammy Latinos, en 2008 participó en un conocido programa de televisión para captar talentos pero no salió muy bien parada.

Las críticas todavía le llueven y es que a los amantes del flamenco, esta mezcla urbana no les gusta nada. Con el videoclip de ‘Malamente’, llegaron acusaciones de apropiación cultural. Incluso algunos artistas flamencos como Farrukito la han criticado, el bailaor exponía en una entrevista que Rosalía lo que hace es aflamencar sus temas, “Rosalía no hace flamenco…no lo hace ni lo hará porque ella no siente así” sentenciaba.

A pesar de las críticas la catalana se ha convertido en todo un fenómeno en medio mundo y ‘Malamente’ es su tema con más reproducciones en Youtube más de 5o millones.

Hay que admitir que el reconocimiento positivo es muy superior al nivel de críticas, el fenómeno Rosalía va más allá de todo esto, para muchos representa una cultura propia. Además a la artista tampoco parecen afectarle estas críticas.

