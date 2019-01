Rosalía, Penélope Cruz y Antonio Banderas en el tráiler de “Dolor y Gloria”

View this post on Instagram

Hoy ha sido un día precioso… He hecho mi primera escena de cine… Yo de pequeña veía con mi madre y mi hermana las películas de Pedro y las mujeres que las protagonizaban me parecían de otro mundo y a la vez tan familiares. Mi vida siempre ha sido cantar, tocar, bailar, interpretar y de verdad lo digo que desde pequeña soñaba con hacer algo así… Hoy he estado de rodaje con la nueva película de Almodóvar que saldrá el año que viene. Doy gracias a Dios por haberme permitido trabajar durante todos estos años, por darme claridad en mi camino y por hacer que hoy haya podido formar parte de esto. Nunca abandonéis aquello que os haga realmente felices❤️ gracias @eldeseo_