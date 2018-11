Rosalía premiada con dos Grammys Latinos

Sí, Rosalía sigue cosechando éxitos sin parar. Es una de los nombre más sonados en el panorama musical actual. Y anoche demostró por qué. La cantante que enamora con su estilo entre trap y flamenco se llevó dos Grammys latinos en la que fue la 19 edición de los Premios, celebrada en Las Vegas.

La joven española optaba hasta a cinco galardones pero fueron finalmente el premio a la Mejor canción alternativa y a la Mejor Fusión Urbana, por “Malamente”, en los que se coronó. J. Balvin quien llegaba como gran favorito de la noche, ya que estaba nominado hasta en ocho categorías, solo se llevó un premio “Mejor álbum de música urbana”, que le impidió irse de vacío.

Entre las principales categorías, Luis Miguel se llevó el premio al Álbum del Año por “México Por Siempre”. La distinción al Mejor Nuevo Artista fue para Karol G. Además, el Mejor Álbum de Música Alternativa para Aterciopelados por “Claroscura”, y el Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo fue para “F.A.M.E.”, de Maluma. El gran triunfador de la noche fue el uruguayo Jorge Drexler al obtener el premio a la Mejor Canción y Grabación del año por “Telefonía” y el premio al Mejor Álbum de Cantautor por “Salvavidas de Hielo”.

Lo que está claro es que Rosalía está extendiendo su reino flamenco más allá de la península, se siente como la embajadora en América de este género de música: “Me siento orgullosa de traer un poco de esta música que tanto me gusta, que tanto amo, que me cambió la vida cuando la descubrí. Siento que estoy enamorada del flamenco y me gustaría compartirlo con todo el mundo, para que todos puedan enamorarse de ella”.

La cantante española vive sus mejore momentos, no para de recibir aplausos de reconocimiento al enorme trabajo que está realizando. Su objetivo prioritario es ser una abanderada del Flamenco fusión y del feminismo, y tenemos claro que con su fuerza y poderío, ahora mismo, puede proponerse y lograr cualquier cosa.

