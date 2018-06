‘Roseanne’ cancelada

“La afirmación de Roseanne en Twitter es horrenda, repugnante y no encaja en nuestros valores, y hemos decidido cancelar su serie”. La presidenta de ABC (la cadena de televisión estadounidense) Channing Dungey, anunció de esta manera que dejarían de emitir el revival de Roseanne, a pesar de haber sido uno de los grandes éxitos de la temporada. La causa de esta repentina noticia es un tuit, bastante desafortunado, racista por parte de la estrella principal.

La actriz Roseanne Barr arremetió contra Valerie Jarret, la antigua asesora de Barack Obama y de ascendencia afroamericana nacida en Irán, alegando que era como si los Hermanos Musulmanes y un simio hubieran tenido una hija, previamente también había insultado al banquero y filántropo George Soros. Estos tuits ya están borrados y ella ya ha pedido perdón, pero ningún compañero ha salido en su defensa, de hecho la primera en marcar las distancias fue la coprotagonista y productora ejecutiva Sarah Gilbert (seguramente que la recordéis por su papel de Leslie Winkle en la aclamada serie The Big Ban Theory), quien dijo sobre estos comentarios que “son horrendos y no reflejan las creencias de nuestro reparto y nuestro equipo ni de nadie relacionado con nuestra serie. Como mínimo, estoy decepcionada por sus acciones”

Pero si por algo se caracteriza Roseanne es por su personalidad propensa a las confrontaciones, sin ir más lejos durante los rodajes, eran muy comunes sus discusiones con los guionistas (que tendían a ser despedidos antes de que finalizasen sus contratos). Ahora se enfrenta a que varios productores hayan anunciado que abandonan el proyecto, porque se ha pasado pero hay un gran problema: la famosa comedia ya había sido renovada para una temporada más, la decimopriemra, ya que el público que la sigue, la avala, es una apuesta segura. Ahora, según varios medios estadounidenses como The Hollywood Reporter o Deadline, parece ser que se están planteando no renunciar a esta comedia, simplemente seguir produciendo sin la polémica actriz, por tanto quizás en unos días (la semana que viene) se anuncie su continuación a través de un spin off.

