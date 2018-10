Roxette, 30 años de “Look Sharp”

En Octubre de 1988 salió “Look Sharp” el album que tuvo mas exito del dúo pop sueco Roxette, Un trabajo con el que lograron estatus de álbum platino en numerosos países y que ahora cumple 30 años. Para celebrarlo, se ha lanzado una edición de lujo. Contiene dos singles, con los que alcanzaron el número 1 en EEUU y encabezaron las listas de éxitos a nivel europeo, “The Look”, “Listen to Your Heart” y “It Must Have Been Love” que fue uno de los temas incluidos en la banda sonora de “Pretty Woman” una pelicula que nos conquisto el corazón a todos . Además, incluye una “filmación casera” tomada por Per Gesle” con imagenes en el backstage y estudio y simultáneamente se ha publicado BOXETTE, una caja de 4 DVDs que recopila por primera vez los conciertos que el dúo sueco Roxette realizó entre 1988 y 2001. El set contiene además un concierto inédito ofrecido en Globen Arena, Estocolmo en 2001. todo un gran lujo volver a escuchar a este gran grupo que cosecho tanto éxito. vamos a recordar alguno de sus exitos.

Roxette – The Look

Roxette – Joyride

Roxette – It Must Have Been Love

Roxette – Fading Like A Flower

Roxette – Milk And Toast And Honey

Roxette – Listen To Your Heart

Roxette – Sleeping In My Car

