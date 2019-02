Rufus Wainwright y los detalles de su próximo disco

Rufus Wainwright ha confirmado que se encuentra inmerso en la grabación de un nuevo álbum de música pop, tras siete años de espera. Sus últimos proyectos se habían distanciado de este género, explorando la ópera y algunos sonetos de Shakespeare.

El artista neoyorquino ha comentado que el disco podría titularse “Unfollow The Rules“, debido a una frase que su hija Viva le dijo. Wainwright, además, ha estrenado “Montauk” y “Peaceful Afternoon” en sus últimas actuaciones.

Wainwright añade: “Hay una gran parte de mi audiencia que ha sido muy paciente y estará muy emocionada de tener un nuevo disco pop”. Por tanto, este trabajo supone un premio y un reconocimiento para su público, que llevaba esperando un nuevo álbum desde 2012.

El músico, comenta que “Es una profundización en muchos niveles. Ser padre y estar casado y tener más de 45 años, son situaciones que pesan”. Además, añade: “Tengo algunos números divertidos; mantengo el sentido del humor de los Wainwright, que es un rasgo familiar. Pero la mayor parte de esto reside en sentimientos eternos que me gusta engendrar en mi material, que puede cantar cualquiera en cualquier momento”. Se ha confirmado que el álbum está prácticamente acabado, y se encuentra ya en proceso de edición. Sin embargo, Rufus Wainwright ha comentado que no estará disponible hasta 2020.

“Nunca he cantado mejor que ahora. Mi voz está en su punto más alto en este momento. Eso no es raro para alguien del mundo de la ópera. Cuando tienes cuarenta años es cuando más o menos puedes dar el do de pecho. Y en términos de la conexión popular, eso es algo con lo que crecí, trabajando con Joan Baez, Pete Seeger o Emmylou Harris. Para todos esos artistas, su mejor momento llegó entre los cuarenta y los cincuenta. Cuando se convirtieron en eminencias realmente respetadas, adoradas y veneradas”.

En paralelo a este trabajo, el artista sigue tratando de buscar salas en las que presentar su segunda ópera “Adriano“, estrenada el año pasado por Canadian Opera Company en la ciudad de Toronto.

“Es algo realmente curioso y no programado que gravita hacia mi trabajo. Si no están abiertos a la ópera, mis seguidores necesariamente están dispuestos a permitirme ese momento de gracia, y saben que pondrá algo interesante sobre la mesa. Y otras personas simplemente adoran todas las cosas diferentes. Tengo la suerte de tener una audiencia abierta y indulgente como esa”.

