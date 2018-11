Sam Smith, en falda, tacones y a lo loco

No es la primera vez que Sam Smith se ha enfundado en sus tacones rojos. Ésta vez, lo ha hecho desde su terraza de la habitación en la que está alojado en Sidney. En el vídeo podemos verle con una falda flamenca, un body negro y por supuesto, sus inconfundibles taconazos sobre los que camina con mucho estilo.

Con la canción “Conga” de Gloria Stefan, el británico se ha paseado por la terraza con un arte como si del sur se tratara y nos ha mostrado sus dotes de dominio absoluto sobre tacones. Aunque no es la primera vez que Sam Smith publica una foto o un vídeo de ésta índole, por lo que no sorprende ya a sus fans, podemos decir que se ha superado y ha llevado el juego a un nivel aún más alto.

Tras una elegante coreografía que dedica a sus fans, el cantante y compositor finaliza el vídeo con una enorme sonrisa, mostrando lo bien que se lo pasa. Ya en entrevistas ha declarado sin tapujos que le encanta verse vestido de mujer con accesorios así: “No sé cuál es la etiqueta pero me siento tan mujer como hombre”. “La gente no lo sabe pero cuando tenía 17 años recuerdo que me obsesioné con Boy George y Marilyn y todo eso… hubo un momento en mi vida en el que no era dueño de una prenda masculina. En la escuela usaba maquillaje todos los días, pestañas postizas y llevaba leggins con Dr. Martens y enormes abrigos de piel y eso durante dos años y medio”

Sam Smith actuará en la Copa de Tenis de Melbourne en unos días. ¡Ole tú! Nos encanta que nuestros famosos se muestren tal y como son, de manera natural. A juzgar por como es el cantante británico, fijo que no dentro de mucho nos regalará más momentos como estos. Lo que no dudamos es que en su vestimenta, sea cual sea, no faltarán sus taconazos.

