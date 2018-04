Sam Smith triunfa en Londres y pasará por España

La emoción sigue en el alma de Sam Smith. La noche del martes será, seguro, inolvidable para el británico. Y no es para menos, pues logró llenar, por cuarta noche consecutiva –junto a otros 20.000 fans de O2- el gran pabellón de Londres a orillas del Támesis.

De esta forma pone el broche de oro al primer tramo de su gira que, además, ha servido como presentación de su segundo disco, The thrill of it all. Sam Smith aterrizará en España en poco más de un mes. Lo hará primero en el Palau Sant Jordi de Barcelona el día 15 de mayo; después pasará por Madrid, exactamente por el Wizink Center, el próximo 16 de mayo.

Pero antes de pasar por nuestro país tendrá que recorrer Europa recordando temas como In the lonely hour, además de los de su nuevo trabajo, con el que se convirtió en número 1 de las listas de ventas de Reino Unido y Estados Unidos. Sin duda, un éxito que no para de crecer.

Me gusta: Me gusta Cargando...