Sean Paul, el invitado favorito de las estrellas

Igual que hay músicos a los que parece perseguirles una especie de gafe, hay otros nombres dentro de la industria que parece que llaman al éxito. Puede que sean compositores, productores o cantantes y puede que su triunfo dependa de la suerte, de su talento o del destino, pero el caso es que parecen ser una garantía de éxito. Y Sean Paul encaja perfectamente en esa definición.

Productor, compositor, actor, músico y rapero son sólo algunas de las facetas que esconde este jamaicano de 44 años (nació en Kingston un 9 de enero de 1973). Pero la que más le pega sería la de ‘invitado favorito de las estrellas’. Durante sus casi 20 años de carrera hemos perdido la cuenta de la enorme lista de colaboraciones que ha protagonizado Sean Paul, ya fuera en sus discos o en los discos de otros.

Clean Bandit, Sia, Beyoncé, Rihanna, The Saturdays, Enrique Iglesias, Little Mix o Kelly Rowland ya saben lo que es trabajar con él y además, casi todos ellos conquistaron el número 1 de las listas ya fuera en España, en Reino Unido, Australia o Estados Unidos. Echa un ojo a sus mejores ‘featurings’

