‘Secretos confesables’ un libro sobre la vida de Julio Iglesias que puede convertirse en serie Disney

Hace un par de años Alfredo Frailer publicó Secretos confesables, una biografía de Julio Iglesias, para quien trabajo como representante por 15 años y con el que guarda una relación de amistad, aunque se asemeja más a una fraternal “en ese tiempo dormí más con él que con mi mujer”, ha declarado han más de una ocasión. A Alfredo se le atribuye parte del éxito del cantante hasta que un día se cansó de el y le dejó “Ahí te quedas, no te aguanto más”.

Desde aquel portazo han pasado tres décadas y aún siguen sin reconciliarse, pero este representante ha tenido suerte desde el primer momento en el que Disney Media Distribution Latin America se fija en su libro y decide hacer una serie (si, de Disney), de 13 capítulos, en base a su libro. Pero aquí nos entran muchas dudas ya que el manuscrito cuenta anécdotas para nada infantiles, o siquiera que se puedan acercar al público que tiene la compañía del ratón. Por ejemplo, cuenta la relación que tenía el aclamado cantante con sus hijos, a menudo avisaban a los niños de que su padre los quería a su lado y Chábeli (la hermana mayor de Julio y Enrique Iglesias) decía “Será que ha llegado el fotógrafo del ¡Hola! y quiere que vayamos a posar”. Se ha desvelado, también, la relación que tenía Enrique con su padre “Como todo hijo, Enrique siente cariño por su padre, pero no se ha sentido bien tratado por él y con razón. Julio se dedicó a destrozarlo. De cara a la prensa tratan de guardar las formas, (…) pero la relación dista mucho de ser la que cualquier padre desearía. Y esa distancia no es culpa de ellos sino de él. (…) Le pasó entonces y me temo que le ha vuelto a ocurrir con su nuevo matrimonio”. Y Alfredo tampoco se ha cortado al desvelar la opinión de Julio Iglesias (hijo) “Lloro porque te tengo envidia, Alfredo. Envidio la familia que has creado y que yo no he podido tener”.

Pero si es por algo conocido Julio Iglesias (padre) es por todas las conquistas que ha tenido a lo largo de su vida y Frailer no ha dudado en hacerse eco de ello, ha admitido que la abultada lista de mujeres que han pasado por la vida del cantante, fue exagerada desde un primer momento pero, que dejaron que este bulo llegase a todo el mundo para que se hiciera más grande la leyenda de Iglesias como latin lover. Así mismo ha contado como “era habitual que Julio invitara a multitud de chicas a pasar unos días en su casa de Miami. Por allí iban desfilando una tras otra. A veces se juntaban varias a la vez. (…) Un día podías encontrarte una Miss Argentina en ropa interior; otro día, a una azafata francesa ligera de ropa, y al día siguiente, a una modelo belga correteando desnuda junto a la piscina y agarrada de la mano de una maniquí suiza. Algunas parecían tener mucho peligro”

Me gusta: Me gusta Cargando...