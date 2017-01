Seguro que has cantado lo último de Clean Bandit, Sia o Bruno Mars, pero, ¿sabes de qué van sus canciones?

Si miramos las listas de ventas o de popularidad de estos días veremos que hay temas que no faltan en ninguna de ellas como Rockabye de Clean Bandit, The greatest de Sia o 24k Magic de Bruno Mars. Sus melodías se han colado en las cabezas de medio mundo y más de uno la habrá cantado en la ducha como si nada.

Pero, ¿somos conscientes de lo que decimos cuando repetimos la letra de estos temas en inglés? ¿Sabemos cuál es la historia que nos cuenta cada una de estas canciones? Por si acaso, hoy repasamos 10 de las más importantes del momento.

Clean Bandit ft Sean Paul, Anne Marie – Rockabye

“Madres solteras que estáis ahí fuera afrontando la dura vida, sin miedo –sí-. Sólo sabed que de verdad importáis porque ante cualquier obstáculo que venga, estáis bien preparadas”.

Homenaje a las madres solteras que luchan duro por sacar a sus hijos adelante. Y lo que hace especial este tema es que la autora, la noruega Ina Wroldsen, la escribió pensando en su propio hijo.

Rag’n’ Bone Man – Human

“Solo soy humano, cometo errores. Solo soy humano, eso es todo lo que hace falta para echarme a mí la culpa. No me eches a mí tu culpa. No soy ningún profeta ni un mesías, deberías ir a buscarlo a algún lugar más alto”.

Aunque algunos piensan que es una reflexión sobre la humanidad pero como él mismo explicó, nada más lejos de la realidad. Simplemente un amigo le hizo una pregunta y no supo qué responderle. No se sentía un mesías y le dijo que le preguntara a otro.

The Weekend ft Daft Punk – Starboy

“Cortó el marfil en líneas delgadas y luego las limpió con su cara. Hombre, amo a mi nena”.

Sí, las drogas siguen estando presentes en sus canciones aunque no sabemos si a Gigi Hadid le habrá hecho gracia que la meta en estos temas. Se ha convertido en una estrella rica y frívola y eso tiene cosas buenas y otras, no tanto.

Maroon 5 ft Kendrick Lamar – Don’t wanna know

“¿Piensas en mí? ¿En lo que solíamos ser? ¿Es mejor ahora que ya no estoy ahí? Mis amigos se compartan de forma extraña, ya no mencionan tu nombre. ¿Eres feliz ahora?”.

¿Quién no ha roto con su pareja y ha tenido que aguantar que los demás le digan que su ex está con otr@? ¿Será más feliz ahora que no está contigo? Es un sentimiento muy mundano con el que muchos se pueden identificar.

Bruno Mars – 24k magic

“Soy un hombre peligroso con dinero en el bolsillo. Muchas chicas bonitas a mi alrededor que están despertando el cohete. ¿Por qué te enfadas? Arregla esa cara. No es culpa mía que intentéis imitarme”.

Lo compuso cuando Uptown funk era nº1 y por eso tiene ese mismo espíritu de fiesta. En esta ocasión habla de que muchos pueden estar enfadados con él por su estilo y riquezas pero no es culpa suya sino de Jesús que le dotó de talento y no se le puede condenar por eso.

Sia – The greatest

“Veo otra montaña por escalar pero tengo aguante. Necesito alguien a quien amar que sea mío porque yo tengo aguante”.

En esta canción la australiana recurre a una idea recurrente en su discografía, la de perseverar y no darse por vencido. Con el vídeo quiso unir esta idea a la lucha de la comunidad LGBT.

Little Mix – Shout out to my ex

“Estas son unas felicitaciones a mi ex. Escuché que está enamorado de otra chica. Sí, sí, eso me dolió, lo admitiré. Olvídate de eso, nene, ya lo superé. Espero que ella tenga mejor sexo. Espero que no lo finja como lo hice yo, nene”.

Pocos son los que dudan que esta es la pequeña venganza de Perrie Edwards que vio cómo su ex, Zayn Malik empezó a salir con Gigi Hadid al poco de romper con ella. Hasta la prima del ex One Direction ha confirmado que él es el protagonista de la historia.

Robbie Williams – Love my life

“Puede que no esté ahí para todas tus batalles, pero las ganarás al final. Rezo por estar dándote todo lo que importa para que así, un día, me digas: Me encant mi vida, soy poderosa, bella, libre. Me encanta mi vida. Soy maravilloso, mágico, soy yo. Me encanta mi vida”.

Williams ha reconocido que ha tenido que pasar por rehabilitación y terapia para encontrarse mejor y está convencido de que lo que vives de niño te hace ser como eres de mayor. Ahora que tiene hijos intenta darles las herramientas para su futuro.

Zayn Malik & Taylor Swift – I don’t wanna live forever

“Estoy sentando con los ojos bien abiertos, y tengo una cosa metida en la cabeza. Me pregunto si esquivé aquella bala o solo perdí el amor de mi vida”.

La historia de Christian Grey y Anastacia Steele no es fácil y eso refleja esta canción que pone en duda si la prota de la saga hizo bien en dejar una relación tan complicada.

Lukas Graham – You’re not there

“No estás ahí para celebrar el hombre que creaste… No estás ahí para participar de mi éxito y mis errores, ¿es justo? Nunca conocerás a la persona que seré, no estás ahí, conmigo…”.

Esta canción no es otra cosa más que una carta del cantante a su padre fallecido cuatro años de componerla. Un hijo que echa de menos a su progenitor y que siente no poder seguir compartiendo cosas con él.