Selena Gomez, en el centro de la polémica tras su nueva colaboración musical

Hace apenas un mes que Selena Gómez nos sorprendió al todos cuando, durante una entrevista concedida a Clevver TeVe reveló la causa por la que no cantaría con Maluma. A pesar de reconocer que le encantaría compartir escenario con el colombiano, lo hizo con un mensaje que provocó los aplausos de muchos de sus fans de la cantante al matizar que no lo hacía por su postura machista: “Lo que pasa es que las mujeres son muy importantes para mí y, no importa en qué sentido, me gusta saber que ellas están bien cuidadas. Quiero estar totalmente involucrada con el movimiento que empodera a las mujeres”. Así, Selena se sumaba de manera muy elegante a las críticas que ha recibido el autor de Mala mía por el papel que da a la mujer no solo en sus letras sino también en sus videoclips. nos hace reflexionar por que motivo a cambiado su opinión la artista para ahora si hacer esas colaboraciones, de todas formas, no se deveria ver tampoco mal ese cambio de opiniones, siempre y cuando sea bueno para Selen Gomez y a pesar de todo esto ella misma volcada en su música, hace unos días que Selena Gomez decidió compartir con sus más de 140 millones de seguidores de Instagram las imágenes que confirman su nueva colaboración profesional y, aunque las fotografías rozan los 7 millones de ‘me gusta’, también ha habido lugar para las críticas más feroces. En la publicación, la artista aparece con Cardi B, Dj Snake y Ozuna ( si quieres saber mas pincha aqui) precisamente la presencia de este último lo que ha levantado ampollas entre el público. De origen puertorriqueño, Ozuna es un conocido cantante de reguetón cuyas letras han sido comparadas en más de una ocasión con las de Maluma por dar un papel similar a las mujeres.

Comentarios como “¡¡Ozuna!! ¡¡Las mismas letras que Maluma!!”, “Selena no colabora con Maluma porque habla mal de la mujer en sus canciones, pero Ozuna es otro igual” o “No me gusta que Selena esté con este tipo de gente” son solo algunos de los que se acumulan entre los casi 60 mil mensajes de los fans de la de Texas, que por ahora se ha mantenido en silencio.

Tal y como ha publicado el polémico artista en su perfil social, la nueva colaboración se llamará Taki Taki y ya podemos disfrutar de este tema. Dado que las imágenes compartidas por los cuatro participantes muestran un plató, se esperaba que el lanzamiento de la canción fuese acompañado de un videoclip a la altura de los artistas que participan en él ya que, entre todos, acumulan más de 187 millones seguidores en redes sociales, pero esto no es así, solo esta publicado un video con la letra solamente, a continuación dejamos ese video solo una imagen y con el audio del Tiki Tiki.

