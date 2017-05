SELENA GOMEZ LANZA SU ÁLBUM REVIVAL EN FORMATO CASSETTE

El éxito de Selena Gomez como productora de la ficción de Netflix, Por 13 razones ha trascendido ahora hasta su carrera musical.

Tanto es así, que dos días después de anunciar que la segunda temporada de la serie ya está en marcha, Selena vuelve a ser noticia superando toda expectativa.

La cantante ha seguido los pasos de su afligida Hannah Baker y ha decidido volcar su último álbum Revival en formato cassette.

Para sorpresa de muchos, dentro de la cinta no estará incluida la canción Only You, que Selena adaptó para la ficción y que, a su vez, es una versión que el dúo de pop Yazoo lanzó en 1982.

Desde luego, es una buena forma de conectar sus dos actuales carreras pero los haters no han tardado en explotar sus comentarios.

Éstos han criticado el hecho de que las cintas eran el soporte en el que la protagonista contaba su infireno en la serie y no ven apropiado este formato.

Por lo pronto, el formato casette de Revival se puede comprar por preventa en la web de Selena Gomez por $14,98.

Pero no será hasta el 23 de junio que esta cinta llegue a las casas de los fans.