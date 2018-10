Sia, la estrella del pop que huye de la fama detrás de su peluca

Con la bailarina Maddie Ziegler como álter ego desde su célebre Chandelier, el tema con el que se situó al nivel de divas pop como Lady Gaga, Rihanna o Kate Perry, Sia acaba de publicar un nuevo álbum con el que disputarle a otra estrella pop, Mariah Carey, el título oficioso de reina de la Navidad.

Maddie Ziegler, con peluca roja y verde, es la imagen de un disco navideño que la propia Sia ha confesado en Beats 1 que llegó casi “por accidente” Del jazz al pop

Aunque su fama es relativamente reciente, la carrera de Sia (18 de diciembre de 1975, Adelaide, Australia) comenzó a mediados de los 90 como cantante de la banda de acid jazz Crips, con la que publicó dos álbumes hasta que, en 1997, debutó como solista con el álbum OnlySee, tras el que se mudó a Londres, donde colaboró como corista con Jamiroquai y con el grupo Zero 7. En 2007, Sia lanzó su primer trabajo en directo, Lady Croissant, y más tarde colaboró con Christina Aguilera, para la que escribió alguna de las canciones de su álbum Bionic (2010), además de la canción Bond to You para la película Burlesque (2010), protagonizada por Aguilera y Cher, y que fue nominada a la mejor canción original en los Globo de Oro. y ahora sin embargo no necesita ni presentación para saber quien es Sia, con muchas colaboraciones ya a sus espaldas, es una de las voces mas conocidas en el panorama musical, donde a puesto tambien a muchos temas de el gran David Guetta.

