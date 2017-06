SIA, LA REINA DE LAS BANDAS SONORAS

SIA es una de las artistas que más bandas sonoras de películas ha facturado en los los últimos años. Su última canción para cine ha sido To be human, que se escuchará en la cinta Wonder Woman.

Algunas bandas sonoras son verdaderas obras de arte. Muchas trascienden las propias películas a las que acompañan y eso es síntoma de una cosa: son excelentes canciones.

My Heart will go on de Céline Dion para Titanic, Skyfall de Adele para James Bond, Paper Planes de M.I.A. para Slumdog Millionaire o Lust for life de Iggy Pop para Trainspotting son ya verdaderos himnos, pero una compositora que se está saliendo últimamente con las bandas sonoras y es SIA.

La artista australiana ha participado en la música para films como Los Juegos del Hambre, Lion o El Gran Gatsby y suma y sigue. Su última creación es To Be Human junto a Labrinth para la película Wonder Woman.