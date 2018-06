Silvia Abril y Buenafuente, presentadores de los Goya 2019

Mariano Barroso fue elegido, el sábado pasado, como nuevo presidente de la Academia De Cine y en su primera rueda de prensa ha declarado que la pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, serán los encargados de presentar los Goya del año que viene. Además ha dejado entrever que existe la posibilidad de que la gala no se celebre en la Comunidad de Madrid, aunque “en un principio” si que será aquí también se están planteando hacerlo en otras ciudades “bastante potentes que me gustaría poder decir, pero no puedo”.

En todos estos años, 3 décadas, solamente en uno de ellos se ha hecho la gala fuera de la capital española, y es que en el primer año de este nuevo siglo se trasladaron a Barcelona. La 33 edición de los Goyas se celebrará el 2 de febrero de 2019, fecha provisional de momento. Barroso ha declarado que “No estamos inventando nada. Andreu es un ‘showman’ de televisión y Silvia una ‘showwoman’, y los dos son fantásticos, así que estamos verdaderamente orgullosos”, así cómo que cuentan con ocho o nueve meses para crear toda la gala, y esta parte es muy importante, ya que, los dos presentadores elegidos son muy queridos por el público pero todo lo que se esconde detrás de ello requiere de una mayor atención, para que todo salga bien.

