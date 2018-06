Sony Music sacará un nuevo CD de Prince

En 2016 el mundo de la música sufría una gran pérdida, con la muerte de Prince, que pretende ser revivida y homenajeada por parte de los herederos del artista, de la mano de Sony Music quien pasará a tener los derechos de más de 15 de sus álbumes. Hace dos días se hizo oficial firmando un acuerdo por el que, ambas partes, volverán a monetizar su legado lo cual es bastante contradictorio con la filosofía de Prince quien, en su época, se enfrento a la industria de la música en numerosas ocasiones, llegando a romper su contrato con Warner en mitad de los años noventa, además de que también hizo lo propio con la llegada de internet, alegando que las corporaciones hacían que los artistas terminaran teniendo una esclavitud virtual.

Sony ya había trabajado con otros archivos clásicos de diferentes artistas, gracias a su marca Legacy Recordings, la cual adquirirá los derechos de toda su discografía producida entre 1995 y 2010, un total de 19 trabajos posteriores a la finalización de su contrato con Warner Brothers. En 2021 será cuando posea los derechos de los álbumes de la época dorada del cantante como Controversy y Around the world in a day, aunque queda excluido, por contrato, su trabajo más conocido Purple Rain de 1984. Ante la muerte repentina de Prince, Warner, el sello discográfico con el que estuvo tanto tiempo, decidió sacar este CD de nuevo añadiéndole nuevas canciones.

