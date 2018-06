‘Soy español’, el tema de José Manuel Soto que no ha pasado desapercibido

El cantante sevillano no ha querido dejar pasar la oportunidad de entonar un tema dedicado a España. José Manuel Soto es una persona muy activa en las redes sociales y tiende a mostrar su opinión con respecto a todos los temas que tienen que ver con el sentir español, la unidad de España y, por supuesto, tampoco deja de lado sus opiniones acerca del independentismo catalán.

En esta ocasión ha decidido no mirar hacia otro lado en lo que se refiere al independentismo y, por ello, ha sacado a la luz su última canción que ha resultado ser bastante controvertida, especialmente por a quiénes se dirige.

Bajo el título “Soy español”, José Manuel Soto ensalza todos los valores de España y, tal como explicó en su cuenta de Twitter, va “dedicado a todas las buenas gentes que aman España y también a los pobres desgraciados que la odian y ni ellos mismos saben por qué”.

La canción está repleta de referencias al sentir español como “yo soy español y lo digo con orgullo sincero… Mis costumbres que no me las toquen” o “soy parrilla y chuletón, soy Sabina y Camarón”. Además, en el videoclip no aparece solo, pues le acompañan figuras como Bertín Osborne, Carlos Herrera, Fran Rivera y Tomás Guash. Entre las localizaciones que se muestran podemos ver Triana, la Sagrada Familia, el Teide…

Sin duda, un tema que no ha dejado indiferente a nadie.

