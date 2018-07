Springsteen on Broadway estrenará en diciembre la película en Netflix

Springsteen on Broadway llegará a Netflix el 15 de diciembre de este 2018 que coincide con la última noche del gran rockero estadounidense en el Kerr Theatre de Nueva York después de 236 espectáculos y siempre con todas las entradas agotadas. Al contrario de sus famosos grandes conciertos para multitudes repletos de rock, Springsteen on Broadway es una actuación acústica en la que Bruce repasa su vida a través de sus canciones y basándose en su autobiografía Born to Run. Esto es todo un gran espectáculo del gran Springsteen, único e irrepetible de todad su carrera, es como repasar toda su vida en una gran producción en la gran pantalla. Grande Bruce Springsteen.

