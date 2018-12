Take That cancela repentinamente parte de su gira mundial

La banda británica liderada por el cantante Gary Barlow suspendió las presentaciones que tenía programadas en Australia y Sudamérica. El colectivo dedicado al pop durante los últimos 30 años se limitará a actuar en Europa en 2019.

Malas noticias para los fans de Sudamérica y Australia que contaban con nerviosismo los meses que restan para el inicio de la gira homenaje por el aniversario número 30 de la banda pop Take That. La formación liderada por Gary Barlow anunció este sábado que se ha visto obligada a suspender aquellos conciertos que tenía programados fuera del continente europeo debido a los contratiempos que vive por estos días el vocalista británico en su ámbito familiar. El cantante explicó también que sus dos compañeros de grupo, Mark Owen y Howard Donald, se han mostrado muy “comprensivos” con las difíciles circunstancias personales que atraviesa y que, por tanto, apoyan al cien por cien la drástica decisión que ha tomado en los últimos días. “Quiero dar las gracias a mis compañeros porque han sido especialmente comprensivos con la situación. Siento mucho tener que haber recurrido a esto, pero es que no puedo estar demasiado lejos de casa. No puedo realizar viajes muy prolongados y eso me frustra mucho, pero espero que nuestros seguidores también lo entiendan”, aseguró Gary Barlow sobre los cambios de última hora que ha sufrido el tour de conciertos que la banda Take That realizará a comienzo de abril de 2019.

