Taylor Swift le da una sorpresa a su público

Taylor Swift se encontraba dando un concierto en Pasadena, California, cuando de repente apareció Selena Gómez para la sorpresa de los fans, que enloquecieron con la actuación de las dos cantantes juntas, de la canción Hands to Myself. Todo estuvo orquestado por Taylor que quería hacerle este regalo a su público y la forma de subirla al escenario fue presentándola así “una de las amigas más fieles y verdaderas que he tenido en toda mi vida”.

Hacía 3 años que el público no las veía compartiendo escenario y es por esto que Selena no dudó en mostrar su agradecimiento vía redes, dedicándole las siguientes palabras: “Tengo que darle las gracias a mi mejor amiga desde los 12 años, y la razón por la que ha sido una de mis mejores amigas es porque nunca ha juzgado una sola decisión de las que he tomado. Ella siempre ha estado a mi lado. Me consoló cuando no tenía nada que me animara. Y no sé si sería tan fuerte como lo soy si no te tuviese a ti y a tu familia, porque me habéis cambiado la vida. Y me va a matar después de esto pero, sinceramente, gracias por apoyar a a la mujer más hermosa, fuerte e independiente que jamás he conocido. Así que gracias como mejor amiga”.

Me gusta: Me gusta Cargando...