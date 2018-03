Thalía hace saltar la alarma entre sus fans

Hermosuras mías, a disfrutar cada día haciendo lo que nos divierta el alma. ¡Eso nos rejuvenece el corazón! A vivir con travesura. 😉 Guys, always have fun! Life is too short to be serious! Enjoy every moment! Music Another Girl/Thalia🙋🏼‍♀️🎶 #fun #happy #pinky #beyourself #yolo

A post shared by Thalia (@thalia) on Mar 6, 2018 at 6:01pm PST