Thalía y Gente de Zona bailan “Lento”

¡No se imaginan la alegría que me ha traído el trabajar en esta nueva canción con @GentedeZona! ¡Pura diversión y ritmo! Super emocionada de que la van a escuchar en unos días. ¡Prepárense para disfrutar de un verano interminable! 🤙🏼🏖☀ I am beyond excited about this new single with #GenteDeZona! We had so much fun working on it! Can’t wait for you to hear it and move your booty to the rhythm of it! Get ready for an endless summer! . . . #Lento #newsingle #nuevosencillo #cover #coverreveal #portada #sorpresa #sorpresas #emocion #excited #comingsoon #muypronto #newmusic #nuevamusica #Thalia #TribuT #Ttribu #MiClan