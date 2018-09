The Black Eyed Peas, muy críticos en su último videoclip

El grupo estadounidense The Black Eyed Peas conocido internacionalmente por canciones como “I gotta feeling” o “My humps” , entre otra muchas, lanzan un mensaje de protesta contra el gobierno americano. Y lo hacen, en el videoclip de su última canción “Big Love”, que aparecerá en su nuevo álbum “Masters of the sun”.

El vídeo dividido en dos partes, decida cada una de ellas a dos de los temas más polémicos en la actualidad de los Estados Unidos: la inmigración y las armas. “Lo que estás a punto de ver es difícil de ver. Pero este es el punto de esta película. Debería ser difícil de ver. Pero imagina tener que vivirlo. Ningún niño debería tener que vivir lo que estás a punto de ver”. Ésta es la espectacular introducción que da inicio a un videoclip que dura casi 10 minutos.

En la primera parte, aparecen imágenes que representan un tiroteo en un Instituto, siendo los propios componentes de la banda los que representan algunos de los personajes que aparecen. Muestra el horror de tanta violencia. Mientras unos son abatidos, otros huyen para salvar sus vidas.

La segunda parte del videoclip, la dedican a la separación de familias inmigrantes en la frontera con México, una crítica clara a una de las medidas más controvertidas de la política de Donald Trump.

Al final, envían un impactante mensaje escrito que remarca la intención del vídeo:“A las familias le quitan sus hijos, pero no quitan las armas a los niños. Alza la voz por quienes no pueden hacerlo. Vota”

No sólo es el mensaje crítico que se transmite, la concienciación con ambos problemas sociales es tal, que todas las ganancias que genere la canción irán al movimiento March for our lives, y a la Fundación Families belong together, relacionados con ambas causas.

