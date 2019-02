The Chemical Brothers adelanta cómo será su nuevo álbum

El dúo británico ha lanzado el primer single del álbum, junto a la portada y nombre del mismo.

El disco en cuestión se llama No Geography y estará compuesto por 10 canciones, una de las cuales será este “Go To Keep On” que suena así y nos da un adelanto de que viene.

Este álbum será distribuido el 12 de abril a través de Astralwerks, una discográfica newyorkina que lleva varios artistas renombrados, como nuestra querida Halsey. Recordemos que The Chemical Brothers presentará el álbum en España en el Mad Cool de Madrid y Doctor Music Festival de Escalarre (Lleida).

Me gusta: Me gusta Cargando...